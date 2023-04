Laura et Bastien («Mariés au premier regard») partagent un adorable cliché de famille pour les 3 mois de leur fille (photo)

Aujourd’hui, Laura et Bastien sont plus qu’épanouis. Les jeunes parents ont accueilli une petite fille il y a maintenant trois mois. Ce dimanche, le couple a tenu à publier deux clichés de famille.

L’occasion est aussi de faire une belle déclaration d’amour à la petite Layla : « Il y a tout juste un an je tombais enceinte, et aujourd’hui on célèbre trois mois de toi, trois mois de nous. De la joie, du bonheur et surtout beaucoup d’amour. On t’aime tellement fort ! » Un bonheur qui fait plaisir à voir !