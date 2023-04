Un nouveau salon des vins et du terroir aux Maîtres du feu à Amay ces 14 et 15 avril

Après une première collaboration avec l’ASBL Sainte-Ode pour l’organisation de la 25e foire aux vins d’Amay en novembre dernier, l’association Ama’Vini organise son tout premier salon gourmand. « On a déjà une petite expérience, mais c’est notre premier événement rien qu’à nous, et on a hâte », se réjouit Jean-Vincent Triquet, un des organisateurs.

Pour ce premier salon des vins et du terroir, plusieurs producteurs seront présents. « Il y aura 9 vignerons français, 2 vignerons belges de Hesbaye et une épicerie italienne qui fera déguster des vins italiens », détaille l’organisateur.