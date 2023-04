Le semi-marathon de Jurbise est de retour: des signaleurs bénévoles sont recherchés

Après son succès de l’année dernière, la commune de Jurbise a décidé d’organiser un deuxième semi-marathon. Celui-ci se tiendra le 18 juin au parc communal de Jurbise. Le départ et l’arrivée seront situés à la rue du Moustier, devant le château. Le jogging proposera différentes distances permettant à petits et grands d’enfiler leurs baskets dans un moment convivial.

La première course, pour les plus jeunes allant de 5 à 13 ans, démarrera à 9h et le départ des joggings de 5 et 10 km conclura l’événement aux alentours de 10h. Avec, entre les deux, le lancement du tant attendu semi-marathon. Plusieurs parkings seront mis à disposition pour favoriser le plus possible le confort des participants. Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir les alentours et les paysages ruraux grâce au beau parcours proposé.