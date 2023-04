Réparer ses objets cassés grâce à un atelier mobile qui débarquera à Montigny: c’est possible les 21 et 22 avril prochains!

Vous pourrez peut-être profiter du passage du Repair Café Mobile dans votre commune pour réparer ces objets. Il sillonne la Wallonie depuis le 23 mars et jusqu’au 29 octobre 2023. Il sera de passage à Montigny-le-Tilleul les 21 et 22 avril. Cet atelier de réparation collaboratif et itinérant est né d’une alliance entre l’ASBL Repair Together et un étudiant en design. Il se rend dans les cinq provinces wallonnes pour permettre aux habitants de réparer petits électroménagers, appareils électroniques, matériel informatique, vélos et même vêtements. Son itinéraire est déjà disponible en ligne.

« Ce genre d’initiative est possible grâce à la participation de bénévoles. Pour le passage du Repair Café Mobile à Montigny-le-Tilleul par exemple, des bénévoles viendront de Leernes et Fontaine-l’Évêque pour donner un coup de main. Ce n’est pas le cas ici, mais nous essayons en général d’aller dans les lieux où il n’y a pas encore de Repair Café. Le but est d’y sensibiliser les gens pour qu’ils prennent des initiatives à leur tour et que le réseau continue de s’étoffer », déclare Luc Deriez, coordinateur de l’ASBL.

Chaque session de Repair Café Mobile dure entre trois et quatre heures. Les bénévoles sont là pour accompagner les bénéficiaires : si vous vous rendez à Montigny-le-Tilleul ce week-end pour réparer votre grille-pain, ne vous attendez pas à ce qu'on le fasse à votre place. Par contre, vous serez aidé et reparterez avec la satisfaction de l'avoir remis en route. Les inscriptions sont conseillées, mais pas obligatoires.

Il existe également des ateliers de Repair Cafés fixes, répertoriés sur le site de Repair Together. En Wallonie et à Bruxelles, on en compte 218 au total, qui ont déjà permis d’éviter de jeter 4.578 kg de déchets d’après l’association.