Circonscription fédérale: pour le MR, un passage au Parlement est préférable à une automaticité du processus

Mais l’automaticité induite par la proposition libérale flamande pourrait s’avérer improductive voire dangereuse, a indiqué mardi le président du MR Georges-Louis Bouchez.

Pour l’Open Vld, le candidat le mieux élu sur la liste ayant récolté le plus de voix dans cette circonscription fédérale unique (qui fournirait 20 élus sur 150 à la Chambre) devrait devenir automatiquement formateur du gouvernement fédéral. Ce formateur disposerait d’un mois pour rédiger un accord de coalition. En cas d’échec, la main reviendrait à la deuxième liste la plus plébiscitée, et ainsi de suite. S’il n’y a toujours pas de gouvernement au bout de six mois, de nouvelles élections seraient automatiquement organisées.