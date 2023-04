La classe inclusive de l’Institut Notre-Dame de Bastogne risque de manquer d’élèves pour l’année prochaine: «Ça peut être une sorte de passerelle avant de revenir en école spécialisée»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La classe soleil est la première classe inclusive à avoir ouvert ses portes en province de Luxembourg suite à l’initiative de parents qui cherchaient l’endroit correspondant au mieux aux besoins de leur enfant.

La classe soleil est une classe avec des élèves de l’école spécialisée, qui est totalement inscrite dans le quotidien d’une école primaire ordinaire. Cette classe de l’enseignement spécialisé (de l’école du Mardasson) est implantée sur le site de l’Institut Notre-Dame (école ordinaire).

Elle accueille des élèves de deux ans et demi à douze ans et les inscrit totalement dans le quotidien de l’école avec des activités, des projets et des temps de récréation et de midi. Certains enfants passeront en école secondaire spécialisée l’an prochain, ce qui fait que la classe manquera certainement d’élèves. Pour cela, Blanche Pieters, coordinatrice de la classe, veut mettre le projet en avant.