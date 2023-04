«Je me demandais si je n’étais pas gay»: cette expérience tentée par Florent Pagny lorsqu’il s’interrogeait sur son orientation sexuelle!

De Pagny, on connaît tout ou à peu près. Mais lorsque c’est lui qui se raconte dans un livre (sous la plume de son amie écrivaine et parolière Emmanuelle Cosso, par ailleurs ex-épouse de Kad Merad), ça a tout de suite une autre saveur. Il y va franco. C’est cash, sans filtre. On y découvre un homme entier, sans compromission, généreux, qui a forgé son propre destin face à l’adversité et aux coups du sort que la vie lui a réservés.

Et quand on dit qu’il évoque tout, c’est vraiment tout. Y compris les interrogations qu’il a pu avoir sur sa sexualité ! On est au début des années 80. Florent Pagny n’est pas encore chanteur, mais il décroche ses premiers petits rôles au cinéma dans « L’as des as », « La balance », « Fort Sagane ». C’est aussi l’époque où il fréquente une boîte ouvertement gay. « Sans l’avoir cherché, je suis tout le temps entouré d’homos, je m’entends super-bien avec eux », écrit-il. « En conséquence, je finis par me demander si je ne suis pas moi-même gay. Et pourquoi pas ? Autant en avoir le cœur net ! Pour ne pas mourir idiot, je tente l’expérience. Une fois, je me laisse approcher, mais très peu de temps. Disons que ce fut ma minute gay. J’ai vite pris conscience que j’étais un hétéro absolu. »