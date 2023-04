Un réseau de vente de stupéfiants démantelé à Bruxelles: deux suspects placés sous mandant d’arrêt

L’enquête a débuté fin janvier 2023 et quatre mandats de perquisition ont été exécutés le 20 mars dernier par les services de police à diverses adresses dans la région de Bruxelles. Lors des perquisitions, les inspecteurs de la Recherche ont été assistés par des collègues du service BAB et de la brigade canine (chiens drogue et chien cash).

Deux suspects ont été arrêtés et les inspecteurs ont saisi : 29,64 kg de résine de cannabis, 8.500 € en espèces et un véhicule Seat Leon.