La pizzeria Osteria à La Louvière a rendu son tablier: «Les charges, la crise, on ne pouvait plus tenir comme cela!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’édifice aux grandes baies vitrées sur deux étages au bout de la rue Albert était d’abord connu pour avoir accueilli il y a six ou sept ans la boutique de vêtements Mirella, qui a préféré déménager en face. Ensuite, plusieurs enseignes Horeca se sont succédé. On a vu s’installer le Bauduin, Le Luperia et puis dernièrement la brasserie pizzeria Osteria.

Aucune de ces enseignes n’aura tenu longtemps ce bel établissement pourtant assez bien situé à l’angle des rues Albert 1er et Sylvain Guyaux.