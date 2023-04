Les prix des denrées alimentaires continuent de baisser, mais pas dans les magasins: voici pourquoi cela ne se remarque pas encore sur le ticket de caisse

Cela n’a échappé à personne depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine n’a rien arrangé : les prix des produits dans les magasins sont en hausse constante. Pourtant, c’est l’effet inverse qui se produit depuis un an au niveau des denrées alimentaires. Les prix chutent constamment pour atteindre actuellement 20,5 % de moins par rapport à l’année dernière.

Par contre, cela ne se remarque pas sur le ticket de caisse. Justement, Test-Achats a récemment communiqué que le caddie était, lui, 20,6 % plus cher par rapport à mars 2022. Cela s’explique d’abord par un décalage entre l’évolution des prix en tant que denrée alimentaire et en tant que produit dans un magasin. Mais surtout, il faut prendre en compte les nombreux frais qui interviennent entre ces deux moments : énergie, main-d’oeuvre, transport, etc. Il n’est pour l’heure pas encore possible d’établir précisément quand la différence se fera ressentir dans le portefeuille du consommateur, mais la tendance semble bien se diriger vers une baisse des prix.