Endetté, le Cook&Book à Woluwe-Saint-Lambert pourrait bientôt disparaître

Cela fait presque 20 ans que Cédric Legein et Déborah Drion animent le pôle commercial du Wolubilis, situé place du Temps Libre, à Woluwe-Saint-Lambert. Si le concept de restauration et librairie au sein d’un même lieu séduit et attire de nombreux curieux, l’établissement peine à renflouer les caisses, annonce ce mardi La Dernière Heure. Le risque est que cela ne passe par la case d’une procédure de redressement judiciaire et que le Cook&Book ne soit contraint d’arrêter ses activités.

Selon Cédric Legein, cette instabilité financière est due aux factures d’énergie qui ont explosé ainsi qu’aux indexations du précompte immobilier et du loyer de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, propriétaire du bâtiment.