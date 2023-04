Année record sur le marché de l’emploi à Bruxelles en 2022: «Tous les indicateurs sont au vert»

Le nombre de Bruxellois à l’emploi a augmenté de presque 30.000 unités l’an dernier soit une croissance de 6,2%. Le seuil du demi-million a été dépassé pour la première fois avec 509.000 Bruxellois qui occupent un travail, souligne Actiris.

Le taux d’emploi a continué d’augmenter et atteint le niveau le plus élevé observé depuis la création de la Région bruxelloise: 65,2% des Bruxellois âgés entre 20 et 64 ans sont à l’emploi (+3,5%).