Triste nouvelle dans le foot anglais: un jeune joueur décède brutalement

Le jeune joueur est subitement décédé ces derniers jours, rapportent les médias britanniques. Il évoluait en tant que capitaine pour les U23 de Portchester, club de D9 anglaise. « Tout le monde à l’AFC Portchester est choqué et attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Mason Peddle - capitaine de notre équipe des moins de 23 ans », a écrit le club dans un communiqué. « Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille et ses amis en ces moments difficiles. Le club fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir sa famille. »

« Notre capitaine oui, mais aussi un personnage énorme autour du club, autour de l'île et de la communauté de football de la région », a commenté son entraîneur, Mark Dugan.