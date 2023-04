La finale de «La meilleure friterie» est diffusée ce samedi sur RTL tvi avec Arnaud Delvenne: «Frites et sauce doivent s’accompagner comme une valse»

C’est la finale du concours de RTL. Le finaliste de la dernière saison de « Top chef » et juré dans « La meilleure friterie » fait le bilan.

Au départ, ce n’est pas l’aliment que je préfère. Mais le casting a été extrêmement bien fait en amont. J’ai jugé sur base de points bien précis comme la cuisson, le respect de l’ADN belge qui est la graisse de bœuf, etc. Je m’étais fait un petit cahier des charges dans ma tête.

Il faut que les gens fassent ça avec beaucoup d’amour. Si l’accueil n’est pas chaleureux, on reste à la maison. Si on va à la friterie, c’est également pour cet accueil qui fait la réputation des Belges dans le monde. Dans toutes les friteries qu’on a visitées, les gens étaient d’une passion et d’une dévotion sans limite pour leur travail.