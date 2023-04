Attention si vous vous rendez en Espagne: 28 plages imposent une nouvelle interdiction!

L’Espagne poursuit sa politique anti-tabagisme passif et anti-pollution avec de nouvelles interdictions de fumer sur pas moins de 28 plages des îles Baléares : Majorque, Ibiza et Minorque. L’interdiction est signalée via une bannière de 4m muni d’un QR Code renvoyant vers davantage d’informations. Mais contrairement à Barcelone, se faire prendre en train de fumer malgré l’interdiction ne vaudra pas une amende.

Voici les plages concernées

À Majorque : Sant Joan, Sa Platgeta, Santa Ponsa, Cala Estància, Cala Sant Vicenç et Caló des Moro.