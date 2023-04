Les réservations de vacances cartonnent: les Belges vont autant partir en mai qu’en juillet, et dépenseront en moyenne 697€

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon l’étude réalisée par l’ABTO (l’Agence belge des Organisateurs de voyages) sur les réservations déjà effectuées par les Belges jusque janvier 2023, la saison touristique s’annonce bonne ! En effet, fin janvier, on avait déjà atteint 52 % du volume de réservations de voyages rencontrés en 2022. Et on avait déjà dépassé le volume de voyages de 2020, année covid. Ainsi, les Belges ont déjà réservé 10,3 millions de voyages pour cette année 2023, alors qu’il y en avait eu 19,6 millions sur toute l’année 2022.

Un démarrage en force donc, qui prouve que les Belges ont besoin de partir et de s’évader. « C’est un paradoxe car les voyageurs sont assez inquiets pour leur avenir professionnel… mais réservent quand même leurs vacances et tôt dans la saison », souligne-t-on à l’ABTO.