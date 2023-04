«The Voice»: place aux battles avec Zazie, Vianney, Amel Bent et Bigflo & Oli

Après plusieurs semaines d’auditions à l’aveugle, on passe aux battles tant redoutées.

Clap de fin pour les auditions à l’aveugle de la douzième saison de « The Voice : la plus belle voix ». Après avoir complété leurs équipes respectives, Zazie, Amel Bent, Vianney et Bigflo & Oli vont désormais faire face aux battles, ce samedi soir sur TF1. Une étape cruciale au cours de laquelle les coachs vont devoir se séparer de la moitié de leurs talents.

de videos

Lire aussi «Je me demandais si je n’étais pas gay»: cette expérience tentée par Florent Pagny lorsqu’il s’interrogeait sur son orientation sexuelle!

Grande nouveauté cette année : un fauteuil sera placé au centre de la scène et le coach assistera à la performance au plus près des talents de son équipe. Amel Bent est la seule à ne pas avoir apprécié cette nouvelle règle.