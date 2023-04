Apéro solidaire et rencontre de théâtre d’improvisation à Aubange

Pour relancer ses activités, la Communauté Laïque des 3 Frontières a le plaisir de vous inviter le samedi 29 avril à la salle polyvalente d’Aubange pour un apéro solidaire et une récolte de vivres suivis d’une rencontre de théâtre d’improvisation !

À partir de 18h, vous pourrez déposer des vivres non-périssables (conserves/pâtes…) au profit de Solidarité Aubange et de la Croix-Rouge. Vous pourrez ensuite découvrir autour d’un verre de l’amitié offert par la Communauté laïque des 3 Frontières, cette association active sur les communes de Musson, Aubange et Messancy et les valeurs de la laïcité qu’elle défend au quotidien, en toute convivialité.