Première édition de la Morocco Golf Cup: la magie du Maroc sur les greens belges

Parrainée par Royal Air Maroc et l’Office National du Tourisme Marocain, cette nouvelle compétition est réservée aux joueurs seniors (50 ans et plus). Elle se disputera donc logiquement lors des « Seniors Days » avec cinq manches au calendrier : Le Zoute (28 avril), Waterloo (9 mai), La Tournette (11 juillet), Sept Fontaines (5 septembre) et Naxhelet (12 septembre). La formule de jeu choisie (équipes de deux joueurs avec deux catégories de Handicap) s’inscrit pleinement dans l’esprit convivial du tournoi. La finale belge est programmée le 9 octobre au Golf Château de la Tournette, à Nivelles. Elle réunira les lauréats des différentes manches qualificatives. Et dix équipes auront le privilège de se retrouver, en décembre, pour la grande finale sur deux des parcours les plus renommés de Marrakech : le Rotana Palmeraie (par 72), dessiné autour de lacs par le célèbre architecte américain Robert Trent Jones Sr, et le Al Maaden (par 73), œuvre majestueuse de Kyle Philips. Trente-six trous très challenging au menu avec les montagnes de l’Atlas en toile de fond : on ne peut rêver plus belle mise au vert !