Enquête de potentiel sur le transport ferroviaire vers le Luxembourg: l’occasion d’entrevoir de nouvelles liaisons?

Pour les mandataires ECOLO de la Province de Luxembourg, cette enquête est une initiative très encourageante pour améliorer les trois portes d’accès ferroviaires vers les Luxembourg, notamment celle du Sud. Annie Goffin, échevine de la mobilité à Virton y voit aussi une opportunité pour démontrer le potentiel de tout le bassin Sud-Ouest. « Nous voulons offrir une nouvelle solution de mobilité pour les Virtonnais et les habitants des communes alentours. Une ligne directe, sans changement, depuis Florenville jusqu’à Luxembourg-Ville aux heures pointe serait une solution d’avenir ! ». La gare de Virton est aujourd’hui sous-utilisée faute d’un service direct et rapide vers ce pôle d’activités que représente Luxembourg. Les lignes existent, elles partagent le même voltage (25.000V) et les grands travaux de rénovation sont à présent derrière nous.

(25.000V) et les grands travaux de rénovation sont à présent derrière nous. Le Député wallon, Jean-Philippe Forent complète « La SNCB vient de définir une stratégie complémentaire à son orientation historique de transport entre bassins de vie (IC), c’est l’offre suburbaine. La SNCB considère que les territoires suburbains autour des grandes villes représentent son nouveau potentiel de développement. Or en dehors de nos frontières, il y a aussi Luxembourg-Ville, un pôle très important en termes de trafic. Le Grand-Duché draine actuellement 50.200 navetteurs ». Les deux mandataires ECOLO aspirent donc à la mise en place d’un service ‘S’ (suburbain) Florenville-Virton-Luxembourg. Au-delà de la Ville de Virton, c’est tout le bassin Sud-Ouest qui en bénéficierait. Ils invitent donc les navetteurs de la région – et plus globalement de toute la province – à participer à cette enquête pour façonner l’avenir de la mobilité ferroviaire entre la Belgique et le Luxembourg : https ://cawi.alyce.fr/enquete-belgique-luxembourg/? fbclid=IwAR30aPpkFIP7RW4tlg5-4YjQpl7DTCwBspWbin6BwNYbWIyHWMUBr8o6qbg