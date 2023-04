Zara voulait le «look Instagram», mais le résultat de sa chirurgie esthétique est catastrophique: «Je regrette tellement...»

Zara, une Britannique de 36 ans, a demandé une chirurgie esthétique d’une valeur de 10.500 livres (environ 12.000 euros) pour obtenir le « look Instagram ». Elle désirait se faire refaire le ventre, les fesses, les seins et les dents, afin d’avoir le physique le plus populaire sur les réseaux sociaux.

Pour ce faire, elle s’est tournée vers la Turquie pour payer moins cher qu’au Royaume-Uni, mais elle regrette désormais sa démarche, comme elle l’explique au Sun. « Acceptez-vous comme vous êtes, je l’ai désormais compris. Je regrette tellement. Je voulais me sentir bien dans mon bikini… »