Conférence à Izel : « La guerre des hommes et le combat des femmes », pour ne pas oublier

Lorsqu’on parle de la Première Guerre mondiale, on cite généralement les faits militaires, les dirigeants, les tranchées, les « Poilus »… Il est important de ne pas oublier le rôle des femmes dans ce conflit, qu’elles aient été infirmières, espionnes, résistantes, marraines de guerre ou femmes anonymes de régions rurales. Elles se sont battues à leur manière pour défendre leur patrie et garder la tête haute.

Le premier est de rappeler ce que vivaient, de manière générale, les femmes de notre pays, leur place dans la société patriarcale d’avant-guerre, leur vie, leur activité, et leur lutte de chaque jour pendant la guerre, leur retour à un rôle secondaire après la guerre et leur envie d’émancipation. Le second objectif est d’attirer l’attention sur les femmes de nos villages, leur vie simple de ménagère, de paysanne, leurs drames lors de l’invasion ennemie, leur survie pendant l’occupation, leur faculté d’adaptation face à un noyau familial éclaté… Tout simplement, ne pas les oublier et rappeler aux femmes d’aujourd’hui le chemin parcouru.