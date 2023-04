Sarah Bernhardt, premier monstre sacré et pionnière du show business

Que ce soit dans le documentaire proposé ce soir sur Arte, « Sarah Bernhardt : Pionnière du show business », ou dans la biographie « Scandaleuse Sarah », que lui consacre Elizabeth Gouslan aux éditions de L’Archipel, Sarah Bernhardt apparaît pour une légende, une héroïne qui fit de sa vie sa plus belle représentation, semée d’intrigues amoureuses, de succès, de polémiques.

Il y a cent ans, le 26 mars 1923, Sarah Bernhardt rendait son dernier souffle, à Paris, à l’âge de 78 ans. Un cortège somptueux, applaudi par une foule immense et les plus grands noms de l’époque, la conduisit au Père-Lachaise.

Bien avant Lady Gaga, elle avait compris l’importance de se démarquer, d’accentuer son excentricité plutôt que de la freiner. Elle ne porta jamais une robe composée de morceaux de viande, comme la chanteuse américaine, mais elle promena son alligator et ses boas dans les rues de Paris. Le premier mourut d’une overdose de champagne, elle dut abattre les autres, qui dévoraient ses chiens !

Bien avant Marilyn Monroe, elle sut faire tourner la tête des hommes – elle avait été à bonne école, sa mère comme ses tantes vivant en courtisanes de leurs faveurs. Mais, fille-mère, elle ne se laissera jamais dicter sa conduite par aucun d’entre eux. Bien avant que le mot publicité soit inventé, elle sut associer son nom à des produits de consommation, et influença la mode et l’Art Nouveau en devenant l’égérie d’artistes comme l’affichiste Mucha. Surtout, elle réussit à séduire tous les publics, de l’Europe aux États-Unis, où elle enchaîna des tournées triomphales, devenant la véritable première star internationale, la première comédienne à se produire sur les cinq continents, dix ans avant la naissance de Charlie Chaplin.

Dire qu’au début de sa vie, elle était attirée par la vie des nonnes… C’est parce qu’un des « protecteurs » de sa mère a remarqué son talent qu’elle commence à suivre des cours. Mais, inscrite à la Comédie-Française, elle s’en fera virer une première fois pour avoir giflé une sociétaire… Un sacré caractère ! Elle s’imposera pourtant comme la plus grande tragédienne du XIXe siècle. Éblouissante en Phèdre, en Andromaque comme en… Hamlet ou en Lorenzaccio, elle scandalisera en endossant aussi bien des rôles d’hommes que de femmes. Dès que les frères Lumière créèrent le cinéma, elle sut s’y faire une place. Même amputée de la jambe droite en 1915, elle ne s’arrêta jamais. C’est en tournant pour Sacha Guitry qu’épuisée, elle succombera à une insuffisance rénale.

Elle avait été aussi de tous les combats de son temps, transformant le Théâtre de L’Odéon en infirmerie en 1870, lors de la défaite de la France face à la Prusse, et prenant fait et cause pour l’officier alsacien d’origine juive dans l’affaire Dreyfus. Pas pour rien que Victor Hugo inventa pour elle l’expression « monstre sacré ».