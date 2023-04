La croisière vire au cauchemar pour ce couple qui réclame plus d’un million d’euros à TUI: «Une expérience traumatisante»

Dawn et son mari Ian, deux Écossais, avaient réservé une croisière de 9.000 livres (environ 10.000 euros) auprès de la compagnie TUI. Il était prévu de passer quinze jours dans les Caraïbes, en passant par plusieurs pays. Mais selon le Daily Mail, après seulement cinq jours, le couple a reçu une lettre passée sous la porte de leur cabine, leur indiquant que la croisière était annulée.

de videos

« J’étais dévastée », a commenté Dawn au média britannique. « Il n’y avait aucun cadre supérieur à qui parler pour avoir des explications. » Le couple a ensuite été mis sur un vol vers Manchester, en Angleterre, alors qu’il habite Glasgow, en Écosse. « J’ai dû payer un supplément pour avoir des sièges de première classe, car j’avais mal au dos. Et quand on est arrivés à Manchester, il fallait encore six heures et demie de bus jusque Glasgow. Une fois arrivés, j’étais paralysée. »