«Expédition Pairi Daiza»: des bobos, des bébés et des nouveautés

On a l’impression de le connaître par cœur, ce parc, pourtant on le redécouvre à chaque saison. Et pour cause, son patron, Eric Domb, n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers : une idée est à peine concrétisée qu’une autre germe dans son esprit. Et puis, avec 7000 animaux du monde entier, ça vit, ça s’agite.

En plus de l’inauguration de la nouvelle entrée et des petits soucis de santé à soigner, les mascottes de Pairi Daiza seront à l’honneur. Âgés de 3 ans maintenant, les jumeaux pandas Bao Di et Bao Mei vont bientôt être séparés de leur maman, un cap à passer. Ils seront installés dans un autre enclos. Une manière de permettre à Hao Hao d’entrer à nouveau en chaleur et d’espérer la procréation de nouveaux pandas dans le futur.