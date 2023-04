Sept millions d’euros n’ont pas été versés à la zone de police par la commune de Saint-Josse

Mercredi dernier, le premier échevin de la commune de Saint-Josse, Philippe Boïketé (PS), était questionné à l’antenne de BX1 sur des questions de sécurité. En soulignant notamment des problèmes liés à l’heure de fermeture des cafés, il n’a pas manqué de pointer le manque de moyens donnés à la zone de police.

« Cela fait sept mois que la dotation n’a pas été versée par la commune de Saint-Josse à la zone de police », a-t-il déclaré. Cette fameuse dotation s’élève à sept millions d’euros, impayés depuis le début du second semestre de 2022. « Aujourd’hui, on a une zone de police qui a besoin d’investir et qui a besoin de recruter du personnel, à la demande notamment de la commune de Saint-Josse. Il faudrait d’abord que la commune remplisse ses engagements. »