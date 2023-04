Albane Auvray («Top chef»): «J’ai été trop critiquée sur les réseaux sociaux»

Lire aussi «Je suis dévastée», «Je vais mal le vivre»: l’élimination de César dans «Top chef» déçoit fortement les internautes

Quelle cuisine souhaitez-vous montrer à travers les épreuves ?

À mon retour de deux mois en Asie, où j’ai découvert la street food, mon alimentation a changé, j’ai voulu comprendre son effet sur le corps. J’ai suivi une formation en naturopathie et privilégié une cuisine dite holistique. Je veux régaler les gens qui sont malades, qui ont un cancer par exemple, et qui ont la bouche en feu dès qu’ils mangent certaines choses.

Vous avez décidé de ne plus regarder l’émission. Pour quelle raison ?

Je me suis braquée, car j’ai été sujette à beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux : elles touchaient ma personnalité, ma voix, ma famille… En regardant l’émission, j’avais l’impression que le moindre mot ou geste de ma part allait provoquer une polémique sur Twitter. Voilà pourquoi j’ai décidé de prendre du recul. Je ne lis pas non plus les commentaires sur les réseaux sociaux.

Comment la production vous prépare-t-elle à gérer ces critiques ?

Avant la diffusion, elle nous prévient clairement que les réseaux sociaux vont s’activer et que, pour certains, ce sera plus compliqué que pour d’autres. Ensuite, elle reste auprès des candidats qui ont peut-être dit quelque chose de plus polémique dans un épisode en prenant de leurs nouvelles. On découvre le montage en même temps que les téléspectateurs.

Sur une épreuve, vous balancez au candidat bruxellois César Lewandowski : « J’espère que ton assiette sent meilleur que toi. » Vous attendiez-vous à voir reprise cette phrase dans l’émission ?

J’étais loin de penser que ce moment ferait polémique. Cette phrase, c’était tellement une blague ! Je l’ai dite presque dans un moment « off ». En plus, j’adore César. Pour tout vous expliquer, c’est une phrase que l’on sort tous les jours à de jeunes cuisiniers qui font leur apprentissage dans des restaurants.