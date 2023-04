Télévie: embarquez à bord du Costa Smeralda en Méditerranée pour la croisière du cœur en formule tout compris

Le Costa Smeralda est l'un des navires les plus récents de la compagnie Costa Croisières. Il est également l'un des plus respectueux de l'environnement grâce à l'utilisation du gaz naturel liquéfié et de solutions avancées d'économie circulaire. Les espaces du bateau ont été conçus avec soin, inspirés des places d'Italie pour offrir une expérience à l'italienne.

Le Costa Smeralda propose un itinéraire à travers les sites les plus appréciés de la Méditerranée. Cette croisière est l'une des plus appréciées des vacanciers parmi toutes les destinations proposées par les croisiéristes. En plus de profiter de la mer, vous pourrez également flâner dans les boutiques, les bars et les restaurants inspirés de quartiers emblématiques comme Trastevere à Rome.