La maille Good Move dans le quartier Dieleghem à l’arrêt à Jette: «La commune met le focus sur d’autres projets»

Le projet de maille Good Move dans le quartier Dieleghem est à l’arrêt. C’est la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) qui l’a confirmé en commission Mobilité au parlement bruxellois en réponse à une question de la députée Leila Agic (PS). Il faut dire qu’après la vive opposition pour le quartier Lecharlier, la bourgmestre de Jette Claire Vandevivere (Les Engagés) avait déjà annoncé prendre du recul par rapport à ce projet. « La maille est au point mort. Le bureau d’études a remis ses conclusions. Et c’est tout. Pour l’instant, on a eu Lecharlier et Broustin, on va un peu apaiser les choses », déclarait la bourgmestre en décembre dernier.

Quatre mois plus tard, la maille Dieleghem est toujours à l’arrêt. Pour rappel, il s’agissait d’une des premières mailles choisies par la Région pour appliquer Good Move après le Pentagone, Curreghem et Schaerbeek.