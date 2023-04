Des cocktails à siroter pour la bonne cause au Arthur’s Bar à Tournai, du 19 au 23 avril

Arthur Tanoe fait donc indirectement participer les clients à cette belle solidarité. « L’idée, c’est que les clients viennent passer un bon moment et que cela leur donne la possibilité à tous de participer à cette solidarité. J’espère avoir du monde et que cela donnera d’autant plus envie aux gens de venir. Si cela fonctionne bien, je pourrai peut-être réitérer l’expérience ».

Voici déjà six mois qu’Arthur Tanoe réalise des cocktails inédits et personnalisés pour ses clients dans le Arthur’s Bar, rue du Cygne à Tournai. Le généreux patron a décidé d’organiser une opération en faveur du Télévie : du 19 au 23 avril, tous les bénéfices récoltés dans son bar seront reversés à la recherche. « Je vais faire des cocktails pour le Télévie. Durant cette semaine d’ouverture, l’argent que je gagnerai grâce à la vente de l’ensemble de mes cocktails sera directement reversé au Télévie ».

Il espère récolter la coquette somme de 3.000 €. « Chaque année, je fais des virements personnels pour des bonnes causes comme le Télévie, la Croix-Rouge ou encore Amnesty International. Cette action me permettra cette fois de donner un plus gros montant. J’aimerais arriver à récolter 2.800-3.000 €. L’argent ne sera pas pris en compte dans la cagnotte Télévie de cette année, mais bien dans celle de l’année prochaine. J’espère que ce petit geste pourra être pris en exemple et sera copié par d’autres confrères de l’Horeca ».