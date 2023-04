David Mbombo a récupéré son poste au Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud: «J’ai été tellement surpris par tout le soutien que j’ai reçu»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques semaines, on vous parlait de David Mbombo, professeur de religion au Collège Cardinal Mercier (CCM) à Braine-l’Alleud et de sa triste histoire. En effet, jugé en situation irrégulière, David Mbombo ne pouvait plus travailler et ce, malgré son diplôme et sa présence sur le territoire belge depuis plus de neuf ans. Une série d’erreurs administratives avait contraint le CCM à renvoyer, la mort dans l’âme, son enseignant.