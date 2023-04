Le Standard tient déjà sa première recrue estivale: un contrat de 4 ans attend Isaac Price à Sclessin!

Quasiment assuré de disputer les Europe Playoffs, le Standard prépare aussi, en coulisses, un mercato estival qui s’annonce relativement agité. Si le directeur sportif Fergal Harkin souhaite attirer un défenseur central et un ailier rapide, c’est dans la ligne médiane que les mouvements devraient être les plus nombreux, Alzate, Zinckernagel et Melegoni ayant fait l’objet d’un prêt sec alors que Cimirot arrive en fin de contrat.

C’est dans ce cadre-là que le club liégeois a fait les yeux doux à Isaac Price, un jeune (19 ans) milieu nord-irlandais actif à Everton, où il a disputé cette saison 20 matches avec la 2e équipe. S’il a disputé, en janvier dernier, 32 minutes de jeu avec les Toffees face à Brighton, Price n’a pas la garantie d’intégrer rapidement l’équipe A, ce que le Standard lui offre.