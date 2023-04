Les aires de jeux du Bempt et de la rue Toots Thielemans réaménagées à Forest

L’aire de jeux du Bempt a été modernisée. Sa clôture a été remplacée ainsi que ses jeux vétustes. Les enfants peuvent profiter des jeux à ressort, un grand tourniquet accessible aux PMR, des balançoires et des jeux de grimpe. Un espace de détente avec des tables de pique-nique a également été installé. Des voiles d’ombrages ont été placés à plusieurs endroits de la zone.

L’aire de jeux de la rue Toots Thielemans a également été rénovée. L’espace de jeux a été agrandi. Les dalles en caoutchouc sont remplacées par du gazon synthétique représentant un harmonica et plusieurs notes musicales, en hommage à Toots Thielemans. Les enfants peuvent jouer sur les balançoires à bascule et jeux à ressort. De nouveaux bancs en bois ont été installés pour favoriser le partage et la rencontre entre riverains.