Standard – Charleroi, «un match à très hauts risques»: 240 policiers seront mobilisés ce vendredi!

Autour de la table, des représentants de la police de Liège évidemment, mais aussi des deux services de sécurité des clubs et de la police de Charleroi. « Ce type de match mange énormément d’effectifs policiers que nous aimerions plutôt affecter à des tâches plus prioritaires pour la population, souligne-t-on du côté de la Ville de Liège. Ici, ce ne sont pas moins de 240 policiers en tout qui seront mobilisés, dont certains de la police de Charleroi. » Une vingtaine, qui sera chargée d’encadrer les 1.300 supporters carolos attendus en bord de Meuse.

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi ce vendredi à 20h45 sent le soufre, c’est un euphémisme. Inutile de dire que du côté des autorités politiques, le volet sécuritaire est une priorité absolue. C’est ainsi que ce mardi à l’Hôtel de Ville s’est tenu une réunion au sommet sous la houlette du chef de cabinet du bourgmestre de Liège Marc Minet, en charge de la sécurité.

On l’aura compris, les menaces de débordements potentiels sont prises très au sérieux. « C’est un match non pas à risques, mais à très hauts risques, comme il y en a 3-4 par an : contre Anderlecht, l’Antwerp ou ici Charleroi. »