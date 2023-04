Erdogan promet une «Turquie forte» s’il est réélu

« La Turquie n’a d’autre choix que de rester forte et d’accroître son pouvoir afin de ne pas retomber sous le joug de l’esclavage politique et économique », a lancé M. Erdogan devant des milliers de sympathisants et des cadres de son parti réunis dans une salle omnisports à Ankara.

« Le monde musulman dans son ensemble attend de voir ce qui va se passer le 14 mai », a affirmé le président turc, également chef du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), dans un discours d’une heure et demie retransmis en direct à la télévision.