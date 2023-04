Les chasseurs en recours au Conseil d’État contre l’interdiction du nourrissage à Stoumont

C’est bien beau la nature, mais s’il y a trop d’animaux et pas assez de prédateurs naturels, les bestiaux ont tendance à détruire leur environnement. Dans un certain nombre de communes de l’arrondissement et en particulier à Stoumont, il y a trop de cervidés. Il y en a tant que les plantations ne peuvent plus pousser et que les arbustes ne deviennent pas des beaux arbres. Afin de régler ce problème, la solution de la commune est d’interdire le nourrissage. En trouvant plus difficilement leur nourriture, les bêtes doivent moins se reproduire et leur nombre diminuerait.