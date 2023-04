Assassinat de Jean-Yves Wargnies: les coups de feu ont été filmés en direct par les caméras de surveillance (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux jours avant d’être abattu comme un chien, le 30 décembre 2019, Jean-Yves Wargnies avait fait installer des caméras de surveillance autour de son habitation. Des caméras en couleur et des images extrêmement claires et précises. On a ainsi pu assister au crime presque en direct… Terrible.