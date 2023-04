Chuck Morris, musicien du groupe Lotus Band, retrouvé mort aux côtés de son fils âgé de 20 ans

Le musicien Chuck Morris et son fils âgé de 20 ans avaient disparu depuis plusieurs semaines. La triste nouvelle vient de tomber. Leurs corps sans vie ont été retrouvés. Selon les informations de Deadline, ce sont leurs proches qui ont fait l’annonce sur les réseaux sociaux.

C’est le 16 mars dernier, lors d’une randonnée, que le musicien et son fils Charley ont disparu aux alentours de Lost Bridge Village, aux États-Unis. Ce dimanche 9 avril, les corps de Chuck et Charley ont été retrouvés. « Nos prières vont à la famille de Chuck et Charley Morris. Nous sommes reconnaissants de clore cette enquête », a précisé le Benton County Sheriff’s Office sur Facebook.