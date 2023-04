Wallonie: près d’un accident sur sept à vélo en lien avec la distance de dépassement

La mobilité douce a le vent en poupe. Un conducteur wallon sur trois utilise moins sa voiture depuis la flambée des prix des carburants. Ce changement de mobilité se fait notamment au profit du vélo : 11 % des Wallons disent s’y être mis en raison de la crise économique et 12 % le pratiquent plus qu’avant.

En Wallonie, 14 % des accidents impliquant un cycliste et un autre usager concernent des collisions flanc contre flanc. Même si d’autres scénarios sont possibles. On peut en déduire que dans de nombreux cas l’écart légal n’a pas été respecté. Cela représente près d’un sinistre sur sept. Trois fois sur quatre (76 %), il se produit en ville, contre 24 % hors agglomération.

Avec le retour des beaux jours, Pierre a ressorti le vélo pour une belle balade ce week-end… et à maudit une poignée d’usagers. « J’étais sur une petite route de campagne. Selon le code, il faut laisser une distance de 1,5 mètre pour dépasser un cycliste. Un bus, un poids lourd et une puissante BWM sont passés à moins d’un mètre de moi », raconte notre lecteur du Brabant wallon

La zone cyclable pose des difficultés

Depuis ce 1er avril 2023, le terme « rue cyclable » est remplacé par « zone cyclable ». Les villes et les communes peuvent installer ce type d’infrastructure depuis 2012. L’étude de l’AWSR révèle que plus d’un conducteur wallon sur deux (56 %) n’en a jamais entendu parler. Sans surprise, les règles qui s’y appliquent ne sont pas non plus bien maîtrisées.

Plus d’un Wallon sur 2 (54 %) ne sait pas que les voitures ont le droit d’emprunter cette voirie. Près de 3 Wallons sur 5 (59 %) ne savent pas que la vitesse y est limitée à 30 km/h et enfin, un conducteur sur deux (47 %) ne sait pas qu’il ne peut pas y dépasser un cycliste. Une méconnaissance de ces deux règles peut avoir un impact important sur la route, en étant source d’incompréhension ou pire, en provoquant des accidents.