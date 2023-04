Jessica, esthéticienne à Héron, vient de recevoir son institut... mobile: «Je sillonne les différentes communes, dans un rayon de 25 km!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elle l’attendait avec une vive impatience et vient de le recevoir, directement d’Angoulême en France. Après plusieurs années de conceptualisation et près de 18 mois de réalisation, Jessica Van Leda, de Héron, sillonnera prochainement la Hesbaye, la vallée mosane et même le Condroz à la recherche de sa future clientèle.

Le «Beauty Truck» devrait commencer ses rondes dès la mi-mai. - C.Q.