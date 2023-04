Procès des attentats à Bruxelles: les accusés questionnés autour des zones d’ombres du dossier, même les plus infimes

L’interrogatoire croisé des accusés a ensuite pu reprendre en l’absence de trois accusés : Oussama Atar, jugé par défaut car présumé mort en Syrie ; Ibrahim Farisi, qui comparait libre et dont la chaise est restée vide jusqu’en milieu d’après-midi ; et Osama Krayem qui, comme à son habitude, a demandé à être reconduit au cellulaire en début d’audience.

Ayoub El-Khazzani, condamné à Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’attentat raté dans un train Thalys en 2015, devra venir témoigner physiquement au Justitia, a acté, en tout début d’audience, la cour d’assises de Bruxelles dans un arrêt. Le parquet fédéral avait demandé à pouvoir entendre l’homme par vidéoconférence au vu du coût élevé et du risque sécuritaire qu’engendrerait, selon les autorités françaises, le transfert du détenu jusqu’en Belgique. La cour a néanmoins jugé que ces difficultés n’engendraient pas d’impossibilité et qu’un témoignage en présentiel était préférable.

Les sept hommes présents se sont vu soumettre des questions, souvent très précises, sur leurs agissements et déplacement lors des jours et semaines ayant précédé le 22 mars.

Bilal El Makhoukhi et son ami Hervé Bayingana Muhirwa ont été particulièrement sollicités, bien plus que les jours précédents.

Le premier s’est montré réticent à répondre à certaines questions mais a quand même livré quelques éléments concernant les armes récupérées à Max Roos. «Je me suis dit que j’allais les cacher, puis les utiliser pour me faire de l’argent : me payer de faux papiers et partir en Syrie avec le maximum d’argent», a-t-il révélé, concédant «ne pas avoir eu le temps» de les vendre.

Muhirwa = Amine ?

Le second s’est montré plus prolixe, répondant volontiers aux nombreuses questions qui lui ont été soumises sur ses agissements et ses contacts. Il a notamment réitéré ne pas être le «Amine» évoqué par plusieurs membres de la cellule et ne jamais s’être rendu dans l’appartement de la rue Max Roos.

Parmi les interventions notables, Salah Abdesam a, entre-autres, affirmé avoir dû «donner des gages» de sa loyauté à son retour en Belgique. «Quand je suis revenu de Paris et que j’ai expliqué que ma ceinture était défectueuse, ils ont eu des doutes et m’ont demandé des gages», a-t-il expliqué pour justifier le contenu du document «Abou Abderrahman» (son nom de guerre), dans laquelle l’homme écrit vouloir «finir le travail» en Europe.

«On m’a demandé si j’étais prêt à faire une opération tout seul si on me confiait une kalachnikov, par exemple. J’ai catégoriquement refusé. Là, on m’a dit qu’on allait me trouver un chemin vers la Syrie car je n’avais ‘rien à faire ici’», a poursuivi l’accusé.

Des lettres à d’autres noms

Salah Abdeslam a plus tard attrapé la balle au bond alors que la présidente de la cour demandait à l’accusé Mohamed Abrini si le kamikaze Khalid El Bakraoui se permettait d’écrire des lettres au nom des autres membres de la cellule. «Cela se faisait certainement», a assuré celui qui devait se faire exploser à Paris le 13 novembre 2015. «Moi, quand j’ai voulu partir en Syrie après Paris, je n’ai eu de contact avec personne. On a parlé en mon nom aux chefs en Syrie.»

Questionné sur certaines incohérences dans ses déclarations successives, Mohamed Abrini a, lui, profité de l’occasion pour dénoncer les conditions de transfert avant les auditions. «Comment voulez-vous qu’on réponde correctement aux questions ? (...) Ce sont des heures de trajet. On vous met un masque et un son qui vous rendent juste dingue», s’est insurgé l’« homme au chapeau». «Ce ne sont pas des choses à faire si vous voulez des auditions de qualité, sans incohérence ni contradiction. À ça, il faut ajouter la pression des policiers, le stress,...».