Standard - Charleroi classé «à très hauts risques»: comment le dernier choc wallon à Sclessin avait terminé dans le chaos...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Classé à match à très hauts risques, le choc wallon entre le Standard et Charleroi, vendredi soir, revêtira une très grande importance sur le plan sportif. Avec d’une part une équipe liégeoise à qui un point suffira pour valider son ticket pour les Europe Playoffs et de l’autre une formation carolorégienne désireuse de conserver sa place dans le top 8 à 90 minutes de la fin de la phase classique du championnat. Chaud devant ! Toujours très attendu, ce rendez-vous sera aussi l’occasion pour le football wallon d’effacer l’ardoise et de se racheter une conduite 495 jours après le dernier Standard – Charleroi qui, le 5 décembre 2021 à Sclessin, avait accouché d’un chaos indescriptible.