Incroyable: des Namurois repartent avec les 100.000€ d’«Une famille en or» sur TF1

Antoine, que représente cette victoire ?

C’est incroyable ! On était tous sur le choc. Quand on est revenu en Belgique, on n’arrêtait pas d’en parler. On a encore du mal à y croire d’ailleurs. Je vais me marier le 22 juillet prochain. Avec ma compagne, on envisageait de faire un prêt pour financer la cérémonie. Ce chèque arrive vraiment au bon moment. Comme j’étais le chef d’équipe, la somme est directement arrivée sur mon compte. Nous avons ensuite divisé les 100.000 € en six car nous étions cinq candidats sur le plateau et un réserviste.