Notre coin du tacticien : «Je ne mets pas de joueurs aux poteaux sur les corners défensifs»

À la base, je préfère choisir la formule sans joueur dans le but. Pourquoi ? C’est très simple… Je suis un entraîneur à vocation offensive, donc je n’ai aucun problème ni peur de prendre un but.

Car grâce à ce choix, je vais profiter de deux joueurs supplémentaires qui peuvent être utilisés dans le jeu soit en marquage soit à la relance.

Cependant, il y a une condition absolue à cette formule : elle n’autorise pas la négligence. Mes joueurs, à la tombée du ballon, devront donc être intraitables.

Du gardien à ceux qui défendent, tous devront se défoncer pour passer coûte que coûte devant leur adversaire respectif et prendre le ballon. Le moment du corner, c’est un moment particulier où l’on voit trop souvent un relâchement côté défense et ça, c’est inacceptable. Cela doit être un moment où la détermination est à son maximum.

Ce n’est pas un moment de repos comme on le voit trop souvent, d’autant plus si on a donc, comme je le préconise, opté pour ne pas mettre de joueurs aux piquets de son but.