Micheline, commerçante au cœur du Mont-à-Leux pendant des dizaines d’années, est décédée

Micheline Naert, âgée de 73 ans, bien qu'elle soit née dans le quartier du Tuquet, a passé pratiquement toute sa vie au cœur du Mont-à-Leux où elle tenait « La Crémaillère » avec son mari, Daniel Van Weehaeghe. Ouvert en 1974, le couple avait transformé la quincaillerie familiale en un magasin axé sur l'art de la table. « Notre fille a repris le magasin il y a 20 ans, mais il y a eu une période de transition et cela fait dix ans maintenant que nous nous sommes arrêtés », explique Daniel Van Weehaeghe. Pour être commerçante pendant près de 40 ans, il faut évidemment un sens du contact ! Souriante, Micheline était appréciée de tous. « Elle était très populaire et toujours joyeuse. C'était une personne qui aimait le contact, qui était très abordable et qui avait toujours le sourire aux lèvres », poursuit son mari. « Il suffit de voir les marques de soutien que nous recevons aujourd'hui. Les messages ça commence par des personnes qui étaient à l'école avec elle et des gens qui ont même quitté la région depuis de nombreuses années, qui ont appris la nouvelle et qui laissent un message. Des gens du quartier de plus jeunes générations… Ça traverse vraiment les années », ajoutent Peggy et Thierry, ses enfants.

Un choc pour la famille Bien qu’ayant une petite famille, mais extrêmement soudée, Micheline et Daniel, férus de voyages, s’étaient créé une famille élargie de leur choix, comptant sur de nombreux bons amis. « À la retraite elle aurait très bien pu partir habiter ailleurs mais elle voulait absolument rester dans le quartier parce qu’elle y avait tellement d’attaches. C’était son environnement, c’était les voisins, c’était les amis. Elle aimait les gens et était fidèle à son quartier. Notre maman aimait se retrouver avec les gens, les repas entre amis, en famille, les escapades. C’était un peu le pilier de la famille, elle a toujours aimé s’occuper des enfants et des petits-enfants », continuent Peggy et Thierry.

Devant réaliser une intervention à cause d'un problème de santé, Micheline a malheureusement fait un malaise qui lui a été fatal. « On ne s'y attendait pas. Pour nous, c'est un choc et c'est brutal. Elle voyait toujours le verre à moitié plein, optimistes, jamais se plaindre. Toujours disponible, à l'écoute », témoigne la famille.

Les funérailles seront célébrées ce mercredi 12 avril à 10h en l’église Saint-Antoine de Padoue au Mont-à-Leux.