Charleroi – Malines ne sera pas rejoué: le club carolo interpellé par deux considérations sur lesquelles se base la décision

La Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) a rendu mardi son verdict dans l’affaire du match arrêté entre Charleroi et Malines, et invalidé la décision de l’Union belge qui avait décidé de faire rejouer le match. La victoire par forfait revient sur tapis vert aux Malinois qui obtiennent les trois points, a communiqué le club malinois sur les réseaux sociaux.

Le match entre Charleroi et Malines avait été arrêté le 12 novembre dernier à cause de jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0.