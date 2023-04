Marié au premier regard et déjà divorcé, Goran, de Saint-Georges, revient sur les raisons de sa séparation avec Lise: «J’étais bien plus investi qu’elle…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Âgé de 29 ans, Goran, de Saint-Georges-sur-Meuse, s’était inscrit à l’émission « Mariés au premier regard » dans l’espoir de trouver la perle rare qui viendrait combler son quotidien. Il pensait l’avoir trouvé aux côtés de Lise, de Froidchapelle, avec qui il partageait un taux de compatibilité de 77,2 %.

« Le jour du mariage s’était bien déroulé, je me sentais confiant, nous dévoile-t-il. Je me suis dit que c’était une belle personne que ça pouvait vraiment marcher. Je me suis directement senti bien en sa compagnie, comme si sa présence m’apaisait. »

« C’était un fardeau »

Le jeune couple avait pourtant développé une belle complicité lors du mariage. - RTL

Mais une fois à Malte, destination choisie pour leur lune de miel, le Saint-Georgien déchante rapidement.