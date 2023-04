Gaz et électricité: pourquoi les Wallons payent beaucoup plus que les Flamands?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous évoquions ce mardi dans notre journal les meilleures offres des fournisseurs d’énergie pour ce mois d’avril. Avec des prix dont la baisse a été balayée par la hausse des accises. Or, avant même ces nouvelles accises, en mars donc, la Belgique se situait dans le haut du panier européen en matière de prix. C’est ce qui ressort du dernier tableau de bord de la Creg, le régulateur fédéral de l’électricité et du gaz.

La Creg réalise chaque mois un comparatif avec les pays voisins, à savoir l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Pour ce faire, le calcul est fait sur base des prix moyens (et donc pas les moins chers) et en tenant compte de consommations moyennes, c’est-à-dire 3.500 kWh en électricité et 17.000 kWh en gaz.