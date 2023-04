Prêté par l’Inter à l’AZ, Zinho Vanheusden l’avoue: «Un retour au Standard cet été, c’est possible»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans ses jours les plus sombres, Zinho Vanheusden (23 ans) a parfois perdu courage, mais jamais espoir. Aujourd’hui, il peut à nouveau se donner à fond sur les terrains d’entraînement de l’AZ Alkmaar, enfin débarrassé de ses blessures. Le Diable rouge se réjouit de ce qui l’attend. « Je continue parce que je sais que la qualité est toujours là », déclare-t-il.

Défenseur vedette de l’équipe nationale et d’un grand club européen, c’est ce qui était écrit dans les étoiles pour Zinho Vanheusden. À 16 ans, il quittait le Standard pour rejoindre l’Inter Milan. Quelques années plus tard, c’était l’inverse pour un montant record de 12,6 millions d’euros et une confiance gonflée à bloc. À 19 ans, il devient le capitaine du Standard et il joue 77 minutes avec les Diables rouges, lors d’un amical contre la Côte d'Ivoire…