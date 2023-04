Vanessa, 48 ans et maman de deux enfants à Trooz: «On m’a soignée six mois, mais pas pour le bon cancer»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vanessa Vanderheyden, 48 ans, est la maman de Nicolas (23 ans ce 10 avril) et de Marie (19 ans fin avril) à Trooz.

« Il y a quatre ans, presque jour pour jour, le 23 avril 2019, mon gynécologue a découvert un cancer lors d’une visite. J’ai été soignée durant six mois mais pas pour le bon cancer ! À la clinique Saint-Joseph à Liège, on a diagnostiqué un cancer de l’ovaire. On n’a pas voulu m’opérer. C’était trop risqué pour ma vie, vu que j’en étais arrivée au stade 4 », raconte Vanessa très éprouvée.